Несколько нововведений начали действовать в России с 1 мая

В мае в России начали действовать несколько важных нововведений. Так, некоторым категориям льготников пересчитали пенсии.

Кроме того, стало проще поступить на целевое обучение. Это можно сделать с помощью портала "Работа России". На этом ресурсе компании выкладывают объявления о наборе.

Также с 1 мая банки не могут брать комиссию с клиентов за онлайн-переводы между своими счетами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

