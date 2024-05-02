02 мая, 07:30Экономика
Несколько нововведений начали действовать в России с 1 мая
В мае в России начали действовать несколько важных нововведений. Так, некоторым категориям льготников пересчитали пенсии.
Кроме того, стало проще поступить на целевое обучение. Это можно сделать с помощью портала "Работа России". На этом ресурсе компании выкладывают объявления о наборе.
Также с 1 мая банки не могут брать комиссию с клиентов за онлайн-переводы между своими счетами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.