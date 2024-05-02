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Новости

Новости

02 мая, 07:30

Экономика

Несколько нововведений начали действовать в России с 1 мая

Несколько нововведений начали действовать в России с 1 мая

Новости часа: Собянин заявил о старте Московской недели предпринимательства 16 мая

Новости часа: Собянин анонсировал старт Московской недели предпринимательства

Новости часа: "День без турникетов" пройдет в рамках Московской недели предпринимательства

Несколько законов вступили в силу в России с 1 мая

Новости часа: Сергей Собянин анонсировал старт Недели предпринимательства

Собянин: Московская неделя предпринимательства стартует 16 мая

Льготный кредит позволил столичному предприятию наладить новую линию по выпуску одежды

Стоимость шашлыка в России выросла на 10–30% в 2024 году

Жители столицы смогут переводить деньги между своими счетами без комиссии с 1 мая

В мае в России начали действовать несколько важных нововведений. Так, некоторым категориям льготников пересчитали пенсии.

Кроме того, стало проще поступить на целевое обучение. Это можно сделать с помощью портала "Работа России". На этом ресурсе компании выкладывают объявления о наборе.

Также с 1 мая банки не могут брать комиссию с клиентов за онлайн-переводы между своими счетами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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