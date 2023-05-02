Торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами – СМИ

В магазинах появятся полки с отечественными непродовольственными товарами. Для бизнеса это будет обязательной мерой, заявили СМИ со ссылкой на документ, который разрабатывали с участием Минпромторга.

Речь идет о бытовой химии, косметике, одежде. Под отечественными будут иметь ввиду только те товары, которые сделаны на территории России. Международные бренды, у которых настроено производство в России, в список не войдут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.