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Экономика

Торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами – СМИ

Торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами – СМИ

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В магазинах появятся полки с отечественными непродовольственными товарами. Для бизнеса это будет обязательной мерой, заявили СМИ со ссылкой на документ, который разрабатывали с участием Минпромторга.

Речь идет о бытовой химии, косметике, одежде. Под отечественными будут иметь ввиду только те товары, которые сделаны на территории России. Международные бренды, у которых настроено производство в России, в список не войдут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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