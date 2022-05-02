ЕК считает оплату за газ РФ в рублях нарушением санкций

Еврокомиссия считает оплату за газ в рублях нарушением санкций, призывает готовить запасы газа.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что непосредственного участия НАТО в конфликте на Украине не будет.

США сняли часть санкций с Gazprom Germania.

