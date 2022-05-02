Итальянский министр призвал временно разрешить компаниям платить за газ РФ рублями

Итальянский министр Роберто Чинголани призвал временно разрешить компаниям платить за газ рублями. Он считает, что такое решение будет возможно на время обсуждения правовой базы и аспектов.

При этом Еврокомиссия попросила подготовить планы действий на случай прекращения поставок газа из России. При этом эксперты предрекают Европе инфляцию к концу года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

