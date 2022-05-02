Итальянский министр предложил временно разрешить компаниям платить за газ из РФ в рублях.

Минфин США разрешил сделки с Gazprom Germania GmbH до 30 сентября.



Угроза распространения огня снята с населенных пунктов в Красноярском крае, передает ГУ МЧС региона.