Центробанк РФ может снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, до лета ставка останется неизменной – 16%. Для снижения ключевой ставки нужны дальнейшее устойчивое замедление текущей инфляции и охлаждение потребительского кредитования.

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