02 апреля, 19:30Экономика
Центробанк РФ может снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года
Центробанк РФ может снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, до лета ставка останется неизменной – 16%. Для снижения ключевой ставки нужны дальнейшее устойчивое замедление текущей инфляции и охлаждение потребительского кредитования.
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