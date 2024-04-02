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02 апреля, 19:30

Экономика

Центробанк РФ может снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года

Центробанк РФ может снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года

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Центробанк РФ может снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, до лета ставка останется неизменной – 16%. Для снижения ключевой ставки нужны дальнейшее устойчивое замедление текущей инфляции и охлаждение потребительского кредитования.

Куда пристроить накопления? Какие есть варианты и насколько они доходны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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