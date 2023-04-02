В российских банках могут появиться особые вклады для малоимущих граждан. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму в течение весенней сессии, рассказал глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Предполагается, что эта категория россиян сможет рассчитывать на повышенные ставки. К ключевой добавят еще один процент сверху. При этом открыть счет можно будет только в рублях на сумму не более 100 тысяч. Кроме того, банкам запретят брать комиссии за операции. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.