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Экономика

В российских банках могут появиться особые вклады для малоимущих граждан

В российских банках могут появиться особые вклады для малоимущих граждан

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В российских банках могут появиться особые вклады для малоимущих граждан. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму в течение весенней сессии, рассказал глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Предполагается, что эта категория россиян сможет рассчитывать на повышенные ставки. К ключевой добавят еще один процент сверху. При этом открыть счет можно будет только в рублях на сумму не более 100 тысяч. Кроме того, банкам запретят брать комиссии за операции. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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