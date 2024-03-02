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02 марта, 10:00

Экономика

Экономист оценил последствия запрета на экспорт бензина из России

Экономист оценил последствия запрета на экспорт бензина из России

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Российское правительство ввело запрет на экспорт бензина. Почему власти решиои остановить поставки топлива за границу и как теперь изменятся ценники на московских заправках? На эти и другие важные вопросы об экономике отвечает Евгений Беляков.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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