02 марта, 10:00Экономика
Экономист оценил последствия запрета на экспорт бензина из России
Российское правительство ввело запрет на экспорт бензина. Почему власти решиои остановить поставки топлива за границу и как теперь изменятся ценники на московских заправках? На эти и другие важные вопросы об экономике отвечает Евгений Беляков.
Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".
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