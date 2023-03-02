Западные санкции нанесли серьезный ущерб принципам открытости мировой торговли – Силуанов

Западные санкции нанесли серьезный ущерб принципам открытости мировой торговли, а их последствия будут иметь долгосрочный характер. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, в первую очередь ощущается заморозка российских внешних активов – золотовалютных резервов. Кроме того, вред нанесен и логистике. При этом министр отметил, что санкции вредят и самим странам, которые их вводят.

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