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02 марта, 19:45

Политика

Западные санкции нанесли серьезный ущерб принципам открытости мировой торговли – Силуанов

Западные санкции нанесли серьезный ущерб принципам открытости мировой торговли – Силуанов

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Западные санкции нанесли серьезный ущерб принципам открытости мировой торговли, а их последствия будут иметь долгосрочный характер. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, в первую очередь ощущается заморозка российских внешних активов – золотовалютных резервов. Кроме того, вред нанесен и логистике. При этом министр отметил, что санкции вредят и самим странам, которые их вводят.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
экономикаполитикавидеоЕкатерина Фоменко
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