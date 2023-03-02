Стоимость цветов к 8 марта вырастет на 20%

Стоимость цветов к Международному женскому дню в 2023 году вырастет на 20%. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Ассоциацию флористов.

Например, цены на отечественные тюльпаны будут в пределах 50–80 рублей, голландские обойдутся дороже – 100 рублей за цветок. Стоимость розы зависит от длины стебля: чем короче – тем дешевле. В данный момент розы 50 сантиметров стоят около 70 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.