Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля

Впервые с 18 февраля курс евро опустился ниже 89 рублей. Данные приводятся на основе торгов на Мосбирже.

Европейская валюта ускорила снижение до 0,7% к закрытию предыдущей сессии. В минимальной точке курс евро достигал 88,685 рубля.