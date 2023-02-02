Производство чипов для загранпаспортов нового образца не приостанавливалось – Минпромторг

Производство чипов для загранпаспортов нового образца не приостанавливалось. Отгрузки партий осуществляются в срок. Об этом сказали в Минпромторге РФ.

С 2 февраля временно приостановили выдачу россиянам загранпаспортов нового образца. Об этом стало известно на портале госуслуг.

В Минпромторге подчеркнули, что приостановка выдачи документов с 10-летним сроком связана лишь с настройкой некоторых процессов в компании "Микрон", которая выпускает микросхемы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.