Рубль подешевел на новостях о переброске в Европу военных сил США

Рубль подешевел на бирже после сообщений о переброске в Европу дополнительных военных сил США.

В среду, 2 февраля, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что на фоне эскалации кризиса вокруг Украины в Европу направлены две тысячи военных, и тысяча американских военнослужащих будут передислоцированы из Германии в Румынию.

Кроме того, в Киеве заявили, что подготовка обороны на фоне угрозы военной эскалации со стороны России идет буквально круглосуточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.