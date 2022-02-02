Автопроизводители повысили цены на свою продукцию

Сразу семь автопроизводителей с 1 февраля подняли цены на машины. К такому выводу пришли аналитики портала Autonews.ru, изучив прайс-листы, размещенные на сайтах дилеров.

До этого официально не анонсировали подорожания. Цифры поднялись от 4 до 300 тысяч рублей. Речь идет о минимальной стоимости. При этом реальная цена у дилеров может быть значительно выше. А наценки на популярные модели могут достигать миллионы рублей, предупреждают эксперты.

Подорожание связывают с дефицитом полупроводников, логистическими проблемами и нехваткой автомобилей у дилеров.

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