11:30
Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили в 2022 году. Стоимость машин может увеличиться на 20–25%. Дефицит автомобилей при этом сохранится, легковушки с пробегом станут востребованнее, а значит тоже подорожают.
Нехватка машин и рост цен в наступившем году коснется большинства марок из Европы, США, Южной Кореи и Японии. В выигрыше от кризиса поставок – китайский автопром. За минувший год продажи машин из Китая выросли вдвое, более чем на 7%. И увеличение их стоимости продолжится.
Дефицит новых машин сохранит спрос на подержанные автомобили в 2022 году. Это приблизит условия продаж легковушек с пробегом к условиям на рынке новых авто: трейд-ин старой машины на более новую, автокредит, скидки и спецпрограммы. Одним из результатов нынешнего кризиса, похоже, станет прогресс рынка подержанных машин: он станет прозрачней и удобней для продавцов и покупателей.
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