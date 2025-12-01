Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 07:30

Экономика

Машино-места в Москве подорожали на 20% за последний год

Машино-места в Москве подорожали на 20% за последний год

В Госдуме предложили заморозить цены на продукты перед Новым годом

Новое правило о потребительской рассрочке вступило в силу в России

Пшеничный хлеб может полностью заменить ржаной в российских магазинах

Путин подписал федеральный бюджет на 2026–2028 годы

Путин подписал закон о повышении МРОТ

В столице награждены победители конкурса "Лидеры закупок Москвы"

"Деньги 24": банки РФ повысили проценты по вкладам

"Деньги 24": около 200 млрд рублей хотят собрать с помощью технологического сбора в России

"Деньги 24": средние ставки по депозитам в банках России начали расти

Стоимость машино-мест в Москве растет быстрее, чем цены на жилье. За последний год они подорожали на 20%, в то время как квартиры – на 7–9%. Сейчас средняя цена машино-места составляет 2–3 миллиона рублей, а в премиальных жилых комплексах может превышать 20 миллионов.

На такой тренд влияют несколько факторов. Во-первых, инвестиции в машино-места становятся более доступными и выгодными на фоне высокой стоимости квартир. Во-вторых, существует дефицит предложения, поскольку застройщики, следуя минимальным нормативным требованиям, не заинтересованы в строительстве избыточного количества мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика