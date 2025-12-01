Машино-места в Москве подорожали на 20% за последний год

Стоимость машино-мест в Москве растет быстрее, чем цены на жилье. За последний год они подорожали на 20%, в то время как квартиры – на 7–9%. Сейчас средняя цена машино-места составляет 2–3 миллиона рублей, а в премиальных жилых комплексах может превышать 20 миллионов.

На такой тренд влияют несколько факторов. Во-первых, инвестиции в машино-места становятся более доступными и выгодными на фоне высокой стоимости квартир. Во-вторых, существует дефицит предложения, поскольку застройщики, следуя минимальным нормативным требованиям, не заинтересованы в строительстве избыточного количества мест.

