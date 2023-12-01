В РФ предложили заменить ипотеку платной рассрочкой

В России предложили заменить ипотеку платной рассрочкой. Такой инструмент был популярен несколько лет назад – до появления льготных кредитных программ на покупку жилья.

По словам экспертов, схема с рассрочкой была популярна до 2019 года, раньше на нее приходилось до 10% всех сделок с недвижимостью. После перехода строительной отрасли на эскроу-счета и появления льготной ипотеки этот способ стал невыгоден и застройщикам, и покупателям. Однако после того как ЦБ РФ в 2023 году поднял ключевую ставку до 15% годовых, рассрочка вновь стала актуальной.

Как работает эта опция и так ли все выгодно, как говорят девелоперы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.