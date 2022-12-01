Новости часа: в Минфине заявили, что системного кризиса на финрынке удалось избежать

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Системного кризиса на финансовом рынке РФ удалось избежать. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Москва не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Яндекс Маркет" запустил продажу оставшихся товаров IKEA в России. Ранее компания выкупила у шведов содержимое складов, а это более 20 миллионов товаров.