Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

01 декабря, 13:45

Политика

Новости часа: в Минфине заявили, что системного кризиса на финрынке удалось избежать

Новости часа: в Минфине заявили, что системного кризиса на финрынке удалось избежать

"Яндекс Маркет" запустил продажу оставшихся товаров IKEA в РФ

Магазины Mothercare открылись после смены владельца в РФ

Новости часа: Лавров заявил, что прежние отношения с Западом не восстановятся

Эксперт рассказал, как ЕС будет обходиться без российской нефти и газа

Отечественный премиальный кроссовер Aurus Komendant представили в Татарстане

Шесть магазинов Mothercare открылись в Москве и Санкт-Петербурге после смены владельца

Магазины Mothercare открылись в Москве и Санкт-Петербурге после смены владельца

В ООН заявили о желании расширить экспорт российских удобрений

ЕС может установить потолок цены на нефть РФ на уровне 60 долларов – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Системного кризиса на финансовом рынке РФ удалось избежать. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Москва не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Яндекс Маркет" запустил продажу оставшихся товаров IKEA в России. Ранее компания выкупила у шведов содержимое складов, а это более 20 миллионов товаров.

Читайте также
экономикаполитикабизнесвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика