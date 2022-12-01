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ЕС может установить потолок цены на нефть РФ на уровне 60 долларов – СМИ

ЕС может установить потолок цены на нефть РФ на уровне 60 долларов – СМИ

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В Евросоюзе обсуждают новый потолок цен на нефть из России, заявило агентство Bloomberg. Теперь там говорят об уровне в 60 долларов за баррель, ранее предлагали 62 доллара. На эту цену согласны большинство стран ЕС и G7 при соблюдении некоторых условий.

Греция, например, добивается возможности пересматривать лимит. Предлагаемый потолок все еще выше действующих цен на российский сорт нефти Urals. В конце ноября он торговался в районе 52 долларов за баррель.

В российском руководстве ранее заявляли, что не будут поставлять топливо в страны, которые присоединяться к соглашению о потолке цен. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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