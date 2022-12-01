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Общество

ЦБ рекомендовал банкам не выселять и не штрафовать должников до 2024 года

ЦБ рекомендовал банкам не выселять и не штрафовать должников до 2024 года

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Центробанк России попросил кредитные организации не выселять должников по ипотеке до 2024 года. Регулятор просит банки войти в положение клиентов, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

По мнению Банк4а России, нужно проводить реструктуризацию кредитов и не начислять штрафы за просрочку. При этом реструктуризация не должна отразиться на кредитной истории заемщика, отметил регулятор.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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