Официальный курс евро на четверг снизился на 99 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 98,8 копейки – до 83,84 рубля, курс доллара – на 91,8 копейки – до 73,97 рубля.

Ранее россиянам рассказали, как изменится курс рубля до конца текущего года. Свой прогноз озвучил аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.

По словам специалиста, в последнее время рубль серьезно ослаб к доллару. Этому способствовали геополитические риски из-за сообщений о переброске российских войск на границу с Украиной, утверждение Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС США, а также появление нового штамма коронавируса "Омикрон".