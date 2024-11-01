Столичные компании произвели более 130 тонн БАДов за 8 месяцев 2024 года

Московские компании наращивают выпуск биологически активных добавок для иммунитета. За первые 8 месяцев 2024 года было изготовлено свыше 130 тонн БАДов – это более чем на четверть больше показателей 2023 года. В развитии производителям помогает город.

Например, они получают льготные кредиты, инвестиционный займы, а также возможность стать резидентами особой экономической зоны "Технополис "Москва". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.