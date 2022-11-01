Москва выделит субсидии экспортерам товаров и услуг на рынки дружественных стран

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что столичные предприниматели, которые занимаются экспортом товаров в дружественные страны, могут рассчитывать на субсидии и гранты. Заявки принимают до 24 ноября.

Она уточнила, что грант – это экспортный кешбэк. Бизнесмены смогут получить 10% от стоимости международного контракта, но не больше 10 миллионов рублей.

Для субсидий этот максимум составляет 6,5 миллиона рублей. Потратить деньги можно будет на логистику, получение патентов, адаптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам и прочие подобные цели.

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