Эксперт оценил потенциал новых механизмов борьбы с хищением средств мошенниками

Доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков оценил потенциал новых механизмов борьбы с хищением средств мошенниками.

Для защиты финансов российских граждан предлагают ввести "период охлаждения". Кредитные организации смогут замораживать денежные операции, которые показались сомнительными. Продумать такие механизмы поручил правительству и Центробанку Владимир Путин.

Какие еще варианты предложили эксперты, чтобы мошенники не смогли украсть деньги? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.