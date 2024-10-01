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01 октября, 15:45

Безопасность

Эксперт оценил потенциал новых механизмов борьбы с хищением средств мошенниками

Эксперт оценил потенциал новых механизмов борьбы с хищением средств мошенниками

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Путин поручил продумать механизмы борьбы с хищением средств мошенниками

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Доцент кафедры экономической политики Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков оценил потенциал новых механизмов борьбы с хищением средств мошенниками.

Для защиты финансов российских граждан предлагают ввести "период охлаждения". Кредитные организации смогут замораживать денежные операции, которые показались сомнительными. Продумать такие механизмы поручил правительству и Центробанку Владимир Путин.

Какие еще варианты предложили эксперты, чтобы мошенники не смогли украсть деньги? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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