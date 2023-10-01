01 октября, 22:15Экономика
Антимонопольная служба занялась компаниями, которые завышают цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба открыла сразу шесть дел против компаний, завышающих цены на бензин. Завышние цен происходит на фоне попыток властей регулировать цены на топливо и введения временных ограничений на экспорт бензина. Однако этот шаг не повлиял на рост цен на бензин в регионах. Компании, попавшие в поле зрения ФАС, в основном находятся на юге России.
Какие компании стали фигурантами дел о завышении цен на бензин? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.