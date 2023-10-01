Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 22:15

Экономика

Антимонопольная служба занялась компаниями, которые завышают цены на бензин

Антимонопольная служба занялась компаниями, которые завышают цены на бензин

Собянин рассказал, как Москва помогает столичным компаниям выходить на экспорт

ФАС возбудила шесть уголовных дел из-за цен на бензин

ФАС возбудила дела против компаний, завышающих цены на бензин

В России остановился рост цен на новые автомобили

ФАС занялась завышающими цены на бензин компаниями

Центробанк ограничил выдачу ипотеки с низким первым взносом

Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом

Россияне смогут расплачиваться за границей с помощью быстрых платежей

Билетные агрегаторы зафиксировали рост цен на билеты на концерты и в театры

Федеральная антимонопольная служба открыла сразу шесть дел против компаний, завышающих цены на бензин. Завышние цен происходит на фоне попыток властей регулировать цены на топливо и введения временных ограничений на экспорт бензина. Однако этот шаг не повлиял на рост цен на бензин в регионах. Компании, попавшие в поле зрения ФАС, в основном находятся на юге России.

Какие компании стали фигурантами дел о завышении цен на бензин? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоИрина СилкинаЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика