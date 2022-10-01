Рестораны Москвы потеряли до 50% гостей за минувшую неделю. После объявления мобилизации москвичи вновь начали экономить.

Однако, по словам экспертов, никакого коллапса в общепите не предвидится – рестораторы научились выживать еще в пандемию.

Кроме того, эксперты также уточнили, что гости могут быть спокойны, так как еще большего повышения цен в общепитах не прогнозируют.

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