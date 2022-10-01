Россиянам посоветовали оформлять кредитные карты с дополнительными программами

Кредитные карты, которые многие используют как финансовый резерв, лучше оформлять с дополнительными программами. А правильно выбирать эти программы учат на "Днях финансовой грамотности", которые проводят в Москве.

Как можно подзаработать на кредитке – в материале экономических обозревателей Москвы 24.