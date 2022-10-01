Пенсионеры нескольких российских регионов получили единовременные пособия в честь Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября. Выплаты производились из областных бюджетов, поэтому их размер зависел от региона проживания.

Так, в Ненецком автономном округе это было пособие в 5 тысяч рублей. В Ярославской области в 10 раз меньше. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.