Госдума одобрила кредитные каникулы для мобилизованных и контрактников

На уходящей неделе Госдума одобрила кредитные каникулы для тех, кто мобилизован и идет служить по контракту. Оформить отсрочку или снизить сумму ежемесячного платежа могут и члены семей тех, кто участвует в СВО.

Процентная ставка и тело кредита на период мобилизации будут заморожены. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.