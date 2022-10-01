В "Газпроме" рассказали о заполненности "Северных потоков" на момент аварии

В трубах "Северного потока" на момент взрыва находилось около 800 миллионов кубометров газа. Об этом сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Радиусы выбросов на поверхность воды составляют от двухсот до почти семисот метров, и они все еще продолжаются.

Ранее оператор трубопровода заявил, что в понедельник начнет ремонтные работы на нитках. Но для этого нужно дождаться, пока трубы полностью не освободятся от газа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.