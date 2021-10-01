Москвичам рассказали, как изменились цены на яблоки

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на яблоки Гренни.

В "Пятерочке" за килограмм просят 99,99 рубля. В "Перекрестке" яблоки стали дешевле – 99,9 рубля на этой неделе против 109,9 рубля на прошлой.

В "Азбуке Вкуса" предложение от остальных магазинов отличается на 100 рублей – 198 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.