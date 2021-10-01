Годовая инфляция в России превысила 7%. Это данные Росстата. При этом потребительские цены и не думают снижаться.

Больше всего дорожают услуги и продукты – в первую очередь, помидоры, огурцы, картофель, а также яйца и куриное мясо.

По итогам прошлого года, инфляция составила 4,9%. Чтобы вернуться к этому уровню, может потребоваться не одно повышение ключевой ставки, заявили в Центробанке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.