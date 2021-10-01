Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье. Также менее выгодными стали предложения по рефинансированию жилищных кредитов.

На 0,4 процентных пункта выросла стоимость покупки квартир в кредит. Теперь ставка 8,4% годовых, на вторичку – чуть выше.

Ранее Счетная палата заявила, что рынке надувается ипотечный "пузырь". Центробанк призвали обратить внимание на рост кредитного портфеля и высокие цены на недвижимость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.