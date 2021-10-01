Москвичам рассказали, как изменились цены на подсолнечное масло

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на подсолнечное масло "Слабода".

В "Пятерочке" оно стоит 109,99 рубля, цена за последнюю неделю не менялась. В "Перекрестке" цена стабильная – 109,9 рубля.

В "Азбуке Вкуса" без изменений – 110 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.