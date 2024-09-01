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Новости

01 сентября, 12:30

Экономика

Московские производители наращивают производство товаров для обучения

Московские производители наращивают производство товаров для обучения

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Столичные предприятия увеличили объемы производства и ассортимент товаров для школьников, чтобы обеспечить горожан качественной продукцией к новому учебному году.

Всего с января по июнь на московских фабриках пошили более 100 тысяч пиджаков и блейзеров, а также свыше 102 тысяч брюк, в том числе для учеников. Компании изготавливают школьную и спортивную форму, ортопедическую обувь, комбинезоны, куртки и термобелье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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