Московские производители наращивают производство товаров для обучения

Столичные предприятия увеличили объемы производства и ассортимент товаров для школьников, чтобы обеспечить горожан качественной продукцией к новому учебному году.

Всего с января по июнь на московских фабриках пошили более 100 тысяч пиджаков и блейзеров, а также свыше 102 тысяч брюк, в том числе для учеников. Компании изготавливают школьную и спортивную форму, ортопедическую обувь, комбинезоны, куртки и термобелье.

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