Набиуллина считает маловероятным снижение ключевой ставки в ближайшее время

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Она отметила, что снижение ключевой ставки возможно при стабильном снижении темпов роста цен. При этом она уверена, повышение ключевой ставки постепенно приведет к стабилизации рубля.

Банк России 15 августа на внеочередном заседании поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%. Это решение объяснили эскалацией рисков для инфляции. Следующее заседание состоится 15 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.