Чайная компания Ekaterra уходит из России

Ну, а любителям чая теперь придется обойтись без Lipton и Brooke Bond. Международная чайная компания Ekaterra тоже уходит из России. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

Там пояснили, что текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес в нашей стране. Чай они перестанут производить в России к концу этого года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.