Новости последнего часа: Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей

Российским авиакомпаниям и аэропортам перечислили 54 миллиарда рублей субсидий по трем программам государственной поддержки.

Движение в центре Москвы ограничат во вторник, 2 августа, на время праздника "Ильин день на улице Ильинке", предупредили городские власти.

Компания Heineken планирует продать бизнес в России до конца текущего года, следует из отчета компании.

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