Новости последнего часа: владелец Zewa и Libresse продолжает производство продукции в РФ

Свыше 300 мест для парковки автомобилей резидентов будет организовано в Москве к октябрю, сообщили в столичном Дептрансе.

Ежегодный ввод жилья на пике программы реновации к 2025 году увеличится в три раза, заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Владелец Zewa и Libresse продолжает производство продукции первой необходимости в России, заявили в компании.