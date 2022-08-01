Российские киностудии не могут перейти на отечественное оборудование, так как его нечем заменить. Об этом заявили в "Ленфильме".

Весь съемочный процесс у российских студий построен на зарубежном оборудовании и программах, рассказали участники рынка. Что же будет с российским кинобизнесом? Не остановится ли производство фильмов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.