Кабмин РФ упростит получение компенсаций на транспортировку продукции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об упрощении для несырьевых экспортеров порядка получения компенсаций на транспортировку продукции. Кроме того, будет увеличен максимальный размер таких выплат.

Глава правительства назвал одной из основных целей такой меры стимулирование продаж отечественной высокотехнологичной продукции за границу.

Уточняется, что действующий порядок компенсации увеличивается до 80% затрат на транспортировку их продукции, максимальный размер по выплате – с 11% до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров.

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