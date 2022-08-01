Шведская компания H&M распродает свой бизнес в России. В числе ее активов – большой распределительный центр, множество товаров и магазины в 65 городах РФ.

Найдется ли покупатель такого крупного бизнеса? Как уход популярного бренда изменит текстильную отрасль? Что будет с ценами на одежду? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.