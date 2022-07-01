IKEA перенесла онлайн-распродажу для россиян – СМИ

Компания IKEA перенесла старт онлайн-распродажи с 1 на 5 июля. Об этом сообщили в телеграм-каналах. Пока еще в магазинах закупаются сотрудники. Вероятно, всем желающим не хватило времени.

Известно, что магазины и сервисные центры шведского гиганта будут работать до конца лета, пока склады не опустеют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.