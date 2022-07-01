Километровые заторы образовались на Военно-Грузинской дороге из-за санкций

Километровые заторы образовались на Военно-Грузинской дороге из-за западных санкций. Многие товары в Россию теперь идут именно этим путем.

Ежедневно по трассе курсируют около 3 500 автомобилей, большинство из которых – фуры. Но всех желающих магистраль не вмещает, поэтому водителям приходится стоять неделями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

