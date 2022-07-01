В ЦБ РФ планируют модернизировать оставшиеся банкноты

В ближайшие годы Банк России проведет модернизацию других банкнот. С усовершенствованным защитным комплексом и новым дизайном купюры номиналом в 1 000 и 5 000 рублей появятся уже в следующем году. Обновленные 500 рублей выпустят в 2024 году, 10 и 50 рублей – в 2025-м году.

На 10 рублях будут достопримечательности Сибири. Санкт-Петербург появится на 50 рублях, Пятигорск – на купюре номиналом 500 рублей. Нижний Новгород украсит 1 000, а Екатеринбург – 5 000 купюры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

