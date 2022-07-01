ЦБ разрешил гражданам переводить за рубеж до миллиона долларов в месяц

Центробанк разрешил физическим лицам переводить за рубеж до миллиона долларов в месяц на свои счета или другому человеку. Прежний лимит составлял 150 000 долларов.

Такой же порог установлен для переводов резидентов "дружественных государств". Лимиты по выводу валюты повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем рынке, отметили в Центробанке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

