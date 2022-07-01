Акции "Газпрома" рухнули на 33% за час

Акции "Газпрома" на Мосбирже рухнули на 33% за час. Все из-за отказа компании от выплат дивидендов по итогам 2021 года. К такому решению акционеры пришли впервые за 25 лет.

Представители компании заявили, что в приоритете сейчас газификация регионов, подготовка к зиме и выплата налогов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

