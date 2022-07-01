Производство мидий и устриц выросло на 65% в Краснодарском крае

Производство мидий и устриц в Краснодарском крае выросло на 65%. Таких рекордных показателей удалось добиться в течение двух лет, рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Он встретился с предпринимателем, который запустил вместе с братом собственное производство морских моллюсков. Губернатор подчеркнул, что регион будет поддерживать бизнес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

