Киев обязан к осени выплатить 1,4 млрд долларов госдолга – СМИ

Киев обязан к осени выплатить 1,4 миллиарда долларов, но вряд ли в состоянии это сделать. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства рассказали, что Украина изучает возможности реструктуризации госдолга. Например, эмитент запросит держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг или потребует использовать в качестве залога замороженные Западом российские активы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

