Налоговая заблокировала счета певицы МакSим

Пока врачи борются за жизнь певицы МакSим, налоговая служба сообщила, что заблокировала все банковские счета певицы. В ФНС рассказали, что Марина Максимова (настоящее имя артистки) оформлена как индивидуальный предприниматель.

Она вовремя не сдала декларацию. 10 июня МакSим официально перезапустила свою Школу искусств. А на следующий день у нее появились первые симптомы ковида – температура, кашель. Сейчас она находится в искусственной коме, на аппарате ИВЛ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.